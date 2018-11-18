Нью-Дели, 18 ноября, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Число жертв циклона «Гаджа», обрушившегося на индийский штат Тамилнад, выросло до 33 человек. Об этом сообщает Associated Press.

Фредерик Морган. Наводнение (фрагмент)

Разрушительный циклон прошел по шести районам Тамилнада. Спасательные службы обнаружили 13 погибших 16 ноября и еще 20 на следующий день. В большинстве случаев люди погибли при разрушениях домов, вызванных наводнением.

Администрация штата сообщила, что сейчас около 10 тысяч рабочих пытаются восстановить подачу энергии в пострадавшие районы. Циклон повалил более 30 тысяч электрических столбов и более 100 тысяч деревьев.

Также наводнение привело к гибели большого количества домашнего скота и диких животных, пострадали и сельскохозяйственные угодья.

Как сообщало ИА REGNUM, циклон «Гаджа» обрушился на индийский штат 15 ноября. В безопасные районы были эвакуированы более 76 тысяч человек.