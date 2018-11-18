Ульяновск, 18 ноября, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Для ускорения производства тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и его модификаций в 2018 году будет запущена автоматизированная поточная сборочная линия, сообщили 18 ноября в пресс-службе Авиационного комплекса имени Ильюшина.

Mil.ru Ил-76МД-90А на учениях

«Серийный запуск поточной линии бесстапельной сборки самолётов запланирован в 2019 году, но в опытную эксплуатацию планируем ввести уже в этом году», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы.

Как сообщает сайт Объединённой авиационной компании «Ильюшин», поточная линия окончательной сборки самолетов Ил-76МД-90А и топливозаправщиков Ил-78М-90А на заводе в Ульяновске будет состоять из нескольких станций, которые обеспечат полную сборку самолета. Автоматизация одной из самых важных — станции стыковки отсеков фюзеляжа и сборки планера, позволит уменьшить время стыковки фюзеляжа и сборки планера.

Новая линия снизит трудоемкость стыковочных работ, обеспечит требуемое качество и снизит зависимость от технической квалификации персонала.

Отметим, транспортный самолет Ил-76МД-90А предназначен для перевозки грузов между регионами и также может использоваться для тушения лесных пожаров.