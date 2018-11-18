Грозный, 18 ноября, 2018, 09:36 — ИА Регнум. По факту взрыва у контрольно-пропускного пункта в Старопромысловском районе Грозного возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Чечне.

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Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, КПП в Старопромысловом районе Грозного был атакован террористкой-смертницей. Из сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения никто не пострадал.