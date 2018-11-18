Токио, 18 ноября, 2018, 09:07 — ИА Регнум. Встречу с президентом Чили Себастьяном Пиньерой, в ходе которой обсуждалось соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве (ТТП) с участием 11 стран региона, провел в понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщает 18 ноября японский МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

«Премьер Абэ отметил, что соглашение должно вступить в силу 30 декабря, и он ожидает от Чили скорейшего завершения внутренних процедур по ратификации документа», — говорится в сообщении МИД Японии и отмечается, что чилийский президент со своей стороны обещал тесное сотрудничество с Японией для того чтобы продвигать свободную торговлю.

Также лидеры двух стран провели обсуждение международных проблем в регионе, в частности венесуэльский кризис и ситуацию на Корейском полуострове.

Отметим, первоначальный вариант ТТП был заключен в феврале 2016 года и в него вошло 12 стран Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, США, Чили и Японии. Однако президент США Дональд Трамп сразу по вступлению в должность заявил о своем выходе из соглашения. В результате 11 оставшихся стран в мае текущего года подписали новый документ по ТТП, который на данный момент ратифицированы Вьетнамом, Канадой, Мексикой, Новой Зеландией, Сингапуром и Японией.