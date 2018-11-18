Бангкок, 18 ноября, 2018, 08:45 — ИА Регнум. У берегов тайского острова Пхукет завершена операция по подъему туристического судна «Феникс», в результатет крушения которого погибли 47 китайских туристов. Об этом сегодня, 18 ноября, пишет газета Bangkok Post.

(сс) step-svetlana Затонувшее судно

Напомним, трагедия произошла 5 июля 2018 года. Две туристические яхты — «Феникс» и «Серенат» — на борту которых находились более 100 человек, преимущественно китайцев, попали в шторм и перевернулись у берегов острова Пхукет.

На борту «Серенаты» находились 39 человек, всех их удалось спасти. На борту «Феникса» находились 193 человека — 14 членов экипажа и 89 туристов. 47 человек погибли, 56 были спасены.

Подъемом судов занимается таиландско-сингапурская команд. «Феникс» был поднят с глубины 45 метров. Двухпалубное судно будет отправлено в доки для детального изучения. Власти намерены выяснить причину гибели туристов и пообещали, что все ответственные за данное происшествие понесут наказание.