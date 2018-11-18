Афины , 18 ноября, 2018, 08:34 — ИА Регнум. Полиция Греции задержала 22 человека в ходе столкновений, произошедших неподалеку от Политехнического института в центральной части Афин. Об этом сегодня, 18 ноября, пишет греческая газета Kathimerini.

(сс) George Laoutaris Полиция Греции

В столице Греции 17 ноября тысячи человек вышли на марш протеста к посольству США. Марш был приурочен к 45-й годовщине восстания студентов афинского Политехнического института, жестоко подавленного войсками фашистской хунты «черных полковников» 17 ноября 1973 года.

В марше участвовали члены анархических организаций и мероприятие быстро перешло в столкновения с полицией. Стражи порядка задержали 22 человек, 13 из них были арестованы и им предъявили обвинения в различных преступлениях.

По неподтверждённым данным, в столкновениях пострадали двое полицейских.