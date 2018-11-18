Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России зашли в брунейский порт
Бандар-Сери-Бегаван, 18 ноября, 2018, 08:25 — ИА Регнум. Отряд кораблей Тихоокеанского флота совершил деловой заход в брунейский порт Муара, сообщил журналистам официальный представитель флота Николай Воскресенский.
В состав отряда входят ракетный крейсер «Варяг», танкер «Борис Бутома» и большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев».
В рамках визита в порт Брунея командование отряда встретится с администрацией порта.
Команды кораблей проведут товарищеские спортивные матчи с брунейскими моряками, а также посетят культурные мероприятия. Российские корабли пробудут в брунейском порту до 23 ноября.
Как сообщало ИА REGNUM, отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход 1 октября из порта Владивосток.
Поход отряда продлится более трех месяцев. Во время похода корабли посетят с деловыми заходами порты нескольких государств, проведут ряд тренировок и примут участие в международных военно-морских учениях.
Возглавляет поход начальник штаба подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Эдуард Михайлов.