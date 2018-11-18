Вашингтон, 18 ноября, 2018, 08:23 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявила, что в течение следующих двух дней — 19 и 20 ноября, американское правительство опубликует доклад по итогам своего расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом пишет газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По словам Трампа, произошла ужасная вещь — убийство журналиста. Президент подчеркнул, что в ближайшие два дня власти США обнародуют доклад об итогах своего расследования убийства Хашогги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, журналист и представитель саудовской элиты Джамаль Хашогги был убит 2 октября в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Некоторое время саудовцы все отрицали, но затем вынуждены были сознаться, что Хашогги был действительно убит в консульстве и убийство было преднамеренным. При этом саудиты стараются выгородить наследного принца Мухаммеда бен Салмана аль Сауда, который, по всей видимости, и отдал приказ о ликвидации Хашогги.

Стоит отметить, что в сентябре 2017 года Хашогги уехал в Соединённые Штаты, где вёл колонку в Washington Post. В ней он всё более открыто выступал против Мухаммеда бен Салмана.