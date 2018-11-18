Лондон, 18 ноября, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что никаких альтернатив для её плана по выходу Соединённого королевства из состава Европейского союза нет. Об этом она написала в статье для газеты The Sun, опубликованной 17 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

По словам Мэй, никакого другого подхода для того, чтобы договориться о параметрах выхода Великобритании из ЕС не существует — тот курс, что установила Мэй — единственно верный и единственный, который будет работать, считает премьер-министр.

Напомним, что свой план по Brexit Мэй отстаивала в своем кабинете 13 ноября в течение пяти часов и это привело к отставке трех министров. Затем она представила его в парламенте, где план был естественно жестко раскритикован.

Согласно этому плану, Великобритании заплатит Европейскому союзу за выход 39 млрд евро. Также Лондон берет на себя обязательства относительно границы Северной Ирландии, которая должна быть «прозрачной». При этом сохраняется зона свободной торговли между ЕС и Великобританией, кроме того, устанавливается особый переходный период после Brexit как минимум до декабря 2020 года. Сам выход должен состоятся в ночь на 30 марта 2019 года.

Глава правительства указывает, что если парламент не примет её плана, то ситуация вернется к начальной стадии переговоров по выходу из ЕС.