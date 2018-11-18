Киев, 18 ноября, 2018, 07:28 — ИА Регнум. Бывший заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что из-за конфликта в Азовском море Украина может оказаться в состоянии «большой войны» с Россией, и Запад Киеву не поможет. Об этом Романенко пишет в своей статье для издания «Апостроф».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

Генерал считает, что прямой военный конфликт крайне нецелесообразен для Украины, так как в открытом бою ВСУ не выстоят против российской армии. Что касается стран Запада, то, по мнению Романенко, они не станут вмешиваться и вводить войска на Украину, так как опасаются перерастания конфликта в Третью мировую войну.

Единственная помощь, на которую может рассчитывать Киев от Запада — это дипломатическая и экономическая поддержка.

«Войска к нам не заведут, потому как Запад не хочет расширения этой войны в широкомасштабную и перерастания в Третью мировую. А активно помогать на дипломатическом, экономическом фронтах и в военной области — это да. Но воевать за Украину — нет», — пишет Романенко.

Также генерал считает, что Запад вполне может ужесточить санкции против России, однако особого эффекта это не даст, так как нынешние антироссийские санкции намного слабей тех, что когда-то вводил против Советского Союза американский президент Рональд Рейген.

Романенко пояснил, что Запад по-настоящему не трогает российский финансовый и энергетический сектор, в связи с чем у Кремля есть ещё «серьезные резервы».

Стоит отметить, что на Украине практически с самого государственного переворота в феврале 2014 года новые власти постоянно твердят о том, что Киев якобы воюет с Москвой. При этом между двумя странами продолжается торговля и российские инвестиции в украинскую экономику являются чуть ли не крупнейшими.