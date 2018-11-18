Москва, 18 ноября, 2018, 07:40 — ИА Регнум. 17 ноября в Москве на 55-м году жизни скончался певец Евгений Осин, его тело обнаружила в его квартире сестра.

Uznayvse.ru Евгений Осин

Советский и российский певец умер от остановки сердца.

В последнее время Евгений Осин неоднократно оказывался на больничной койке по разным причинам.

Биография.

Будущий популярный певец родился в Москве 4 октября 1964 года. Отец, Виктор Григорьевич Осин, работал водителем троллейбуса и, когда Жене было 9 лет, ушел из семьи. Матери, Валентине Ивановне, пришлось одной растить двух детей.

В двенадцать лет научился играть на барабанах, а в четырнадцать уже играл в школьном ВИА (вокально-инструментальном ансамбле).

В 1986-м собрал музыкальный коллектив, которой позднее стал группой «Ночной колпак», а через некоторое был переименован в «Кекс», и именно в составе «Кекса» Евгений впервые выступил в роли фронтмена группы, исполняя гитарные партии и основные партии вокала.

Также с 1986-го стал сотрудничать с Московской рок-лабораторией, выступая в составах групп «Николай Коперник» и «Альянс».

В 1988-м ненадолго возглавил группу «Дед Мороз», которая работала при продюсерском центре Стаса Намина. Через несколько месяцев ушел в группу «Браво», которую незадолго до этого покинула Жанна Агузарова. Осин несколько месяцев гастролировал как солист группы и даже снялся в клипе «Скажем мы друг другу «Браво!», однако после того как лидер «Браво» Евгений Хавтан предложил место солиста Валерию Сюткину, Осин ушел из группы.

В начале 90-х снов создал собственный коллектив «Авалон», в котором снова стал лидером и написал большинство песен, исполняемых коллективом. Группа играла песни в разных жанрах, от джаза до тяжелого рока, и, выпустив альбом «Светлый путь огня», осталась широкой публикой не замечена.

В 1991-м начал сольную карьеру, найдя свой «фирменный стиль» — сочетание ритмов 70-х и «дворовой романтики» того же времени.

В 1992-м выпустил пластинку «70-я широта», которая стала очень популярной. А песня «Плачет девушка в автомате» на стихи известного советского поэта Андрея Вознесенского стала суперхитом.

В 1994-м выходит второй альбом Осина «Евгений Осин в России». В 1996-м еще один альбом — «Работа над ошибками».

После трехлетнего перерыва в 1999-м выпустил альбом «Птицы» с электронным звуком и танцевальными композициями.

С начала нулевых по 2010 год выпустил семь альбомов, однако популярность певца неуклонно падала.

Был женат два раза, от второго брака есть дочь Аглая (2002).