Вашингтон, 18 ноября, 2018, 04:24 — ИА Регнум. Вице-президент США Майкл Пенс опроверг утверждения о том, что президент Дональд Трамп якобы раздражен им и намерен подыскать замену. Об этом сообщает NBC.

Gage Skidmore Майк Пенс

По словам Пенса, вместе с Трампом они «от души посмеялись» над публикацией в The New York Times. Глава США заявил вице-президенту, что анонимных источников, которые могли бы сказать то, о чем говорится в статье, просто нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вышла публикация о сомнениях Трампа в лояльности действующего вице-президента. Якобы Трамп открыто не обсуждает отставку Пенса, но такой вариант предполагают советники главы США. Трамп также опроверг предположения о недовольстве Пенсом.