Грозный, 18 ноября, 2018, 01:45 — ИА Регнум. Записка с обращением к Всевышнему была найдена у тела женщины, погибшей при взрыве в Грозном. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

(сс) rawpixel Молящаяся женщина

Правоохранители нашли на месте взрыва клочок бумаги в клетку, на котором несколько раз повторялось слово «прости» и фраза «прости меня, о Аллах». У погибшей также был найден паспорт на имя 25-летней уроженки Адыгеи Карины С.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября к КПП в Старопромысловском районе Грозного приблизилась женщина в черной одежде. Полицейские попросили её остановиться, однако та, напротив, бросилась к посту. После предупредительных выстрелов женщина привела в действие взрывное устройство и погибла на месте. Других пострадавших нет.