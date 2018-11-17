СКР устанавливает личность устроившей взрыв в Грозном женщины
Грозный, 17 ноября, 2018, 22:31 — ИА Регнум. Личность женщины, совершившей 17 ноября теракт у контрольно-пропускного пункта (КПП) полиции в Старопромысловском районе Грозного, устанавливается. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Чеченской Республике.
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Следственный комитет РФ
«В настоящее время следователями … проводится осмотр места происшествия, — говорится в сообщении. — Устанавливается личность погибшей женщины».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в городе Грозный у КПП полиции в результате взрыва погибла женщина-смертница.
ЧП произошло в Старопромысловском районе.
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