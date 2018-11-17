Грозный, 17 ноября, 2018, 22:31 — ИА Регнум. Личность женщины, совершившей 17 ноября теракт у контрольно-пропускного пункта (КПП) полиции в Старопромысловском районе Грозного, устанавливается. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Чеченской Республике.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

«В настоящее время следователями … проводится осмотр места происшествия, — говорится в сообщении. — Устанавливается личность погибшей женщины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в городе Грозный у КПП полиции в результате взрыва погибла женщина-смертница.

ЧП произошло в Старопромысловском районе.

Читайте также: Женщина-смертница совершила самоподрыв на КПП в Грозном