Париж, 17 ноября, 2018, 22:17 — ИА Регнум. Российская Федерация сможет принять участие в саммите «Большой семёрки» (G7) в Биаррице в конце августа 2019 г., если выполнит ряд условий. Об этом сказал посол по подготовке президентства Франции в G7 Жан-Пьер Тебо в интервью РИА Новости.

Italian G7 Presidency 2017 G7 2017

«Участие РФ (в саммите G7) приветствуется», — сказал посол.

По его словам, представители РФ смогут принять участие в саммите при условии, что Москва в обозначенный срок урегулирует «определенные вопросы», о которых говорилось в момент приостановления российского членства в организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия покинула G8 в 2014 году после госпереворота на Украине и последовавшим за этим воссоединением с Крымом.

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