Великий Новгород, 17 ноября, 2018, 22:16 — ИА Регнум. «Связь-банк» принял решение о дополнительном финансировании строительства жилого комплекса «Европа» в Великом Новгороде, что позволит уже в 2018 году возобновить строительство двух корпусов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, это решение было принято после того, как в октябре 2018 года дольщики ЖК «Европа» обратились в «Связь-банк» с просьбой завершить строительство недостроенных корпусов для заселения в свои квартиры.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

По словам заместителя министра строительства и ЖКХ Новгородской области Ирины Желтовой, подрядчиком строительства выступит «Северо-Западная строительная компания», техническим заказчиком — Управление капитального строительства Новгородской области.

«Подписаны договоры подряда и передачи функций технического заказчика. Обеспечено продление договоров аренды земельных участков, поданы документы на продление разрешения на строительство», — сообщила Желтова.

По её словам, строительство двух корпусов планируется возобновить в этом году. Сдать в эксплуатацию жилые дома планируется в первой половине 2019 года.

Напомним, застройщиком ЖК «Европа» выступила компания «ИнвестСтройГрупп».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство жилого комплекса началось в 2015 году, квартиры первой очереди должны были быть сданы во втором квартале 2017 года, но этого не произошло. Всего в новом жилом комплексе ООО «ИнвестСтройГрупп» намеревалось построить 16 домов. С компанией был заключён договор у порядка 30 дольщиков.

В начале октября дольщики ЖК «Европа» выходили с пикетом к зданию правительства Новгородской области. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин называл ситуацию с остановкой строительства «непонятной» и выражал уверенность, что решение по возможности завершения строительства будет найдено, так как стройку финансирует государственный «Связь-банк», входящий в состав Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк)».