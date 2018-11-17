Москва, 17 ноября, 2018, 21:50 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков прокомментировал ситуацию, связанную с назначением Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности.

armenpress.am Валерий Семериков

В комментарии, опубликованным на официальном сайте ОДКБ говорится: «В связи с появлением в ряде СМИ информации вокруг вопроса о назначении Генерального секретаря ОДКБ, хочу сделать небольшой комментарий.

Как отметил по результатам Астанинского саммита 8 ноября с.г. президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, членами Совета коллективной безопасности ОДКБ будет продолжено рассмотрение вопроса о генеральном секретаре организации. Как известно, у нас внештатная ситуация: Юрий Хачатуров по предложению Армянской стороны решением Совета коллективной безопасности освобожден от занимаемой должности, и в настоящее время исполнение обязанностей генерального секретаря ОДКБ возложено на меня.

По итогам состоявшегося обсуждения глав государств — членов ОДКБ в Астане 8 ноября есть несколько подходов, включая задействование предусмотренного решением СКБ принципа ротации по русскому алфавиту (в этом случае следующая — Республика Беларусь). Именно об этом принципе говорил президент Казахстана, подводя итоги обсуждения в Астане.

Другая позиция (Армения) — назначить на оставшееся до конца трехлетнего периода время ее представителя; у многих стран вызывает вопрос эффективность такого шага.

Совет коллективной безопасности продолжит рассмотрение этого вопроса традиционно в духе конструктивного взаимодействия и союзничества. При этом хочу особо отметить, что решение в любом случае будет принято сугубо в формате шести стран ОДКБ на основе консенсуса с учетом интересов всех сторон. И очень надеюсь, что СМИ проявят выдержку в различных комментариях, не отражающих действительность происходящего процесса в отношении назначения Генерального секретаря Организации.

В целом, хочу заверить, что секретариат и объединенный штаб ОДКБ в полном объеме выполняют возложенные СКБ на них задачи, по обеспечению безопасности государств — членов организации».