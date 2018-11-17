Вашингтон, 17 ноября, 2018, 21:37 — ИА Регнум. Нелегальные мигранты не смогут преодолеть с территории Мексики границу с США, где размещены американские военные. Об этом, как передает телеканал Fox News, сообщил президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам главы Белого дома, военные США, сооружающие ограждение от мигрантов, будут и дальше находиться на границе с Мексикой. По его словам, представители вооруженных сил США будут находиться там «столько времени, сколько потребуется».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, информация о движении сразу нескольких караванов мигрантов из Центральной Америки к границе США появилась в СМИ в самый разгар предвыборной борьбы перед промежуточными выборами в Конгресс.

Для недопущения проникновения мигрантов на территорию США у границы с Мексикой были развернуты американские военные.

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