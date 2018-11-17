Трамп уточнил, сколько на границе с Мексикой будут находиться военные США
Вашингтон, 17 ноября, 2018, 21:37 — ИА Регнум. Нелегальные мигранты не смогут преодолеть с территории Мексики границу с США, где размещены американские военные. Об этом, как передает телеканал Fox News, сообщил президент США Дональд Трамп.
По словам главы Белого дома, военные США, сооружающие ограждение от мигрантов, будут и дальше находиться на границе с Мексикой. По его словам, представители вооруженных сил США будут находиться там «столько времени, сколько потребуется».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, информация о движении сразу нескольких караванов мигрантов из Центральной Америки к границе США появилась в СМИ в самый разгар предвыборной борьбы перед промежуточными выборами в Конгресс.
Для недопущения проникновения мигрантов на территорию США у границы с Мексикой были развернуты американские военные.
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