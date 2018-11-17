Москва, 17 ноября, 2018, 20:38 — ИА Регнум. Причиной смерти известного певца Евгения Осина, скончавшегося в жилом доме в Москве, стали проблемы с сердцем. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Кардиограмма

«Скончался исполнитель от остановки сердца», — передает вещатель.

Дата прощания с 54-летним артистом пока неизвестна.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 17 ноября в Москве скончался известный певец и музыкант Евгений Осин.

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