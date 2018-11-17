Катав-Ивановск, Челябинская область, 17 ноября, 2018, 20:19 — ИА Регнум. В Челябинской области жители пострадавшего 5 сентября от землетрясения Катав-Ивановска просят губернатора Бориса Дубровского о помощи. В видеообращении на имя главы региона они сообщают о том, что так и не дождались помощи от местных чиновников.

Марина Каширская ИА REGNUM Ветхое жильё

Как пишет издание 74.ru, за помощью обратились жители улицы Стройгородок. Они жалуются на дырявые потолки и стены и на холод в квартирах. По их словам, двухэтажный муниципальный дом, о котором идёт речь, и раньше был не очень пригоден для жилья из-за своей ветхости. А после поземных толчков положение ухудшилось. В стенах и крыше появились трещины.

При этом граждане заявляют, что местные власти так и не помогли им. Якобы чиновники лишь присылают отписки.

Реакции губернатора и сотрудников администрации Катав-Ивановского района пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подземные толчки отмечались в Катав-Ивановском районе ночью 5 сентября. Тогда их сила достигала 5,5 балла.

От местных жителей в администрацию города поступило 454 заявки на ремонт в повреждённых частных домах. Но по итогам работы комиссии это количество сократилось до 411.

Средства на ремонт обещали направить из бюджета региона.