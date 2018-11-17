Чебоксары, 17 ноября, 2018, 20:12 — ИА Регнум. В чувашском Новочебоксарске возбуждено уголовное дело по факту гибели мальчика в бассейне детско-юношеской спортивной школы. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственно управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

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Трагедия произошла сегодня утром, 17 ноября. Следствием установлено, что мальчик пришёл в бассейн с отцом, последний остался ожидать его в холле.

«Ребёнок, находясь в бассейне, ушёл под воду. Это заметили другие посетители и вытащили его из воды. Несмотря на все попытки оказать первую помощь, мальчик скончался», — сказал Олег Дмитриев.

В прокуратуре Чувашии уточняют, что речь идёт о местной детско-юношеской спортивной школе. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Обстоятельства происшествия устанавливаются.

«В настоящее время органами прокуратуры Чувашии также проводятся проверочные мероприятия. Решается вопрос о привлечении к административной и иной ответственности виновных лиц, в том числе в связи с отсутствием в помещении бассейна медицинского персонала и специальных приспособлений для спасения утопающих (спасательные круги, плавающие носилки)», — говорят в надзорном ведомстве.

По результатам проверки будут приняты и иные необходимые меры прокурорского реагирования.