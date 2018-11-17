Москва, 17 ноября, 2018, 19:47 — ИА Регнум. Известный певец и музыкант Евгений Осин скончался 17 ноября в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

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«Певец скончался у себя дома», — передает вещатель.

Отмечается, что медики, приехавшие на вызов, констатировали смерть 54-летнего артиста.

Причины смерти музыканта пока не известны.

Евгений Осин родился в 1964 г. в российской столице. Хит «Плачет девочка в автомате» принес исполнителю большую известность.

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