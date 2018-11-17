Вашингтон, 17 ноября, 2018, 19:52 — ИА Регнум. Мемуары Мишель Обамы «Становление» проданы в США в первый же день числом более 725 000 экземпляров, сообщает 17 ноября Axios.

Gage Skidmore Мишель Обама

Книга бывшей первой леди США посвящена ее воспоминаниям о жизни до того, как ее муж баллотировался на пост президента, ее периоду в Белом доме и тому, что она переживала, когда пришло время уйти из него.

Обама пишет, что никогда не не думала, что ее муж выиграет президентскую гонку, хотя она поддерживала его:

«В конце концов, Барак был черным человеком в Америке. Я не думала, что он сможет победить».

Мишель Обама также погрузилась в личный опыт, вплоть до своего понимания брака и истории появления на свет ее детей.

Обама призналась, что у нее был выкидыш, и рассказала о борьбе с бесплодием, — обе ее дочери были зачаты с помощью ЭКО.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии выхода своей книги Обама назвала эту работу своим глубоко личным опытом и пожелала, что это ее «путешествие вдохновит читателей найти смелость стать тем, кем они желают стать».