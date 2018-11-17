Калуга, 17 ноября, 2018, 18:43 — ИА Регнум. В Калуге 13 ноября 2018 года рядом с рынком на Грабцевском шоссе неизвестный мужчина избил битой двух жителе областного центра. У одного из потерпевших врачи диагностировали серьезные травмы, из-за которых он впоследствии скончался в медицинском учреждении. Между тем, подозреваемый в избиении сбежал с места преступления.

40.мвд.рф Нападение зафиксировала камера видеонаблюдения

Как сообщили 17 ноября корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД РФ, в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Калуге установили местонахождение и задержали молодого человека, подозреваемого в умышленном нанесении телесных повреждений калужанам у рынка на Грабцевском шоссе.

Личность подозреваемого была установлена сразу на основе свидетельских показаний и записи камеры видеонаблюдения, изъятой с места происшествия. Им оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений калужанин 1991 года рождения. 16 ноября, вечером молодой человек был задержан. Он скрывался в одном из заброшенных помещений Калуги. В настоящее время подозреваемый помещен в СИЗО.

По данному факту следственными органами УМВД России по г. Калуге возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о передаче материалов в Следственный комитет для дальнейшего расследования, в связи со смертью потерпевшего.

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