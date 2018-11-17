Грозный, 17 ноября, 2018, 18:37 — ИА Регнум. Теракт, в результате которого погибла женщина-смертница, произошел в городе Грозный. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил врио министра внутренних дел по Чечне генерал полиции Апти Алаудинов.

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По его словам, взрыв произошел 17 ноября у контрольно-пропускного пункта (КПП) полиции в Старопромысловском районе.

Алаудинов уточнил, что полицейские, которые стояли на посту, попросили «неадекватную» девушку остановиться и предъявить документы. Однако злоумышленница с самодельным взрывным устройством, не отреагировав на требование, устремилась к посту. Сотрудники полиции произвели предупредительный выстрел, а девушка привела в действие взрывное устройство.

В настоящее время устанавливается личность погибшей женщины.