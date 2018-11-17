Вашингтон, 17 ноября, 2018, 17:22 — ИА Регнум. Лидеру Демократической партии США в палате представителей Нэнси Пелоси, которая планирует занять пост спикера нижней палаты парламента страны, готов помочь президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил сам глава Белого дома на своей странице в соцсети Twitter.

Defense.gov Дональд Трамп и Нэнси Пелоси

«Я (Дональд Трамп) могу раздобыть Н. Пелоси столько голосов, сколько она хочет, чтобы она заняла пост спикера палаты представителей, — написал президент США. — Она заслуживает эту победу».

Трамп также отметил, что у Пелоси есть конкуренты, которые хотят отобрать у нее победу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 ноября текущего года в США состоялись промежуточные выборы в конгресс.

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