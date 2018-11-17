Санкт-Петербург, 17 ноября, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Государственного налогового инспектора МИФНС отправил под домашний арест Василеостровский районный суд города Санкт-Петербурга. Об этом 17 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Мужчина обвиняется в соучастии в мошенничестве в особо крупном размере. Как полагает следствие, государственный налоговый инспектор МИФНС № 25 с соучастниками потребовал у директора одной из коммерческих организаций денежные средства в размере 12 млн рублей, якобы за непринятие решения о включении организации в план выездных налоговых проверок.

При этом подозреваемый не имел никакой реальной возможности повлиять на принятие решения о налоговых проверках.

Сообщается, что мужчина получил от сотрудника коммерческой организации 13 ноября 6 млн рублей в одном из ресторанов Санкт-Петербурга.

Суд, по ходатайству следствия, избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста. Под домашним арестом налоговый инспектор будет находится до 15 января 2019 года.