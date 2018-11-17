Саратов, 17 ноября, 2018, 16:56 — ИА Регнум. По факту столкновения грузового поезда и пассажирского автобуса в Саратовской области проводится процессуальная проверка. Об этом сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Следственный Комитет Российской Федерации

«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в Саратовской области столкнулись пассажирский автобус и грузовой поезд. По последним данным, в результате инцидента погибли пять человек, еще двое пострадали.

Трагедия произошла на автодороге «Энгельс — Ершов — Озинки» в Озинском районе.

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