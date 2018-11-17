СКР начал проверку после ДТП с автобусом и поездом в Саратовской области
Саратов, 17 ноября, 2018, 16:56 — ИА Регнум. По факту столкновения грузового поезда и пассажирского автобуса в Саратовской области проводится процессуальная проверка. Об этом сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).
«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в Саратовской области столкнулись пассажирский автобус и грузовой поезд. По последним данным, в результате инцидента погибли пять человек, еще двое пострадали.
Трагедия произошла на автодороге «Энгельс — Ершов — Озинки» в Озинском районе.
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