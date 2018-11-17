Пекин, 17 ноября, 2018, 16:52 — ИА Регнум. В китайской провинции Ляонин (северо-восток страны) раскрыто крупное дело о нелегальном производстве и продаже взрывчатых веществ и сырья для их изготовления, сообщает 16 ноября Синьхуа.

Amber_Avalona Взрывчатка

За подозреваемыми следили с конца 2017 года; как выяснилось, сырьевые материалы для производства взрывчатки закупались в автономном районе Внутренняя Монголия и переправлялись в отдаленные районы, где был налажен процесс производства.

У фигурантов дела имелось распределение обязанностей, в соответствии с которым они занимались обработкой, хранением, транспортировкой, а также выполняли роль подрывников на нелегальных рудниках.

Группировка была обезврежена в результате спецоперации, проведенной силовыми структурами провинции Ляонин.