Дамаск, 17 ноября, 2018, 16:34 — ИА Регнум. Боевые самолеты международной коалиции, возглавляемой США, нанесли удар на юге сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает информационное агентство SANA со ссылкой на свои источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миротворец

По данным источников, взрывы раздались в субботу, 17 ноября, в деревне Аль-Букаан. По последним данным, в результате авиаудара погибли не менее 40 мирных жителей, большинство из которых женщины и дети.

«Местные источники сообщили о гибели не менее 40 гражданских лиц… от ударов, нанесенных ВВС международной коалиции», — передает вещатель.

Как передавало ИА REGNUM, 15 ноября самолеты коалиции США нанесли воздушный удар по сирийской деревне Бу-Бадран. Тогда в результате взрывов погибли 17 мирных жителей.

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