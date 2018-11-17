Сан-Бруно, США, 17 ноября, 2018, 16:38 — ИА Регнум. Директор американской компании YouTube Сьюзен Войжитски раскритиковала закон Евросоюза об авторском праве в блоге создателей YouTube.

CHRISTOPHER DOMBRES Битва копирайта

Сьюзен Войжитски сообщила, что компания поддерживает цели, которые преследовал закон об авторском праве, принятый в Евросоюзе в июне 2018 года. Но подход парламента представляется руководству YouTube нереалистичным.

Войжитски отметила, что на сервис YouTube каждую минуту загружается более 400 часов видео, а такой поток не сможет проанализировать никакая аналитическая служба. Вместо этого YouTube использует для борьбы с пиратством технологию Content ID.

Директор YouTube отметила, что компания выплатила правообладателям в Евросоюзе более $800 млн в 2017 году, а мировым правообладателям в музыкальной индустрии — более $1,5 млрд.

Войжитски предупредила, что решение Европарламента окажет негативное воздействие на сотни тысяч людей, лишив их доступа к развлекательному и образовательному видео.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года комитет Евросоюза одобрил закон об авторском праве, обязывающий интерет-сайты проверять загружаемый контент на соблюдение авторских прав.