Нейпьидо, 17 ноября, 2018, 16:09 — ИА Регнум. Как минимум девять человек пострадало во время обрушения конструкции с фейерверками с воздушного шара прямо в толпу зрителей во время фестиваля в Мьянме. Об этом 17 ноября сообщает газета The Daily Telegraph.

Christine Matthews Фейерверк

На видеозаписи, опубликованной в сети, видно, как конструкция с закреплёнными на ней фейерверками упала с воздушного шара, парившего над толпой зрителей, прямо на людей и начала взрываться.

Инцидент произошёл на открытии фестиваля огненных шаров в городе Таунджи, который находится на востоке Мьянмы. Площадка, на которой собрались зрители, была переполнена.

В результате произошедшего несколько людей получили ожоги. Всего сообщается о девяти пострадавших. Двое из них были госпитализированы, их состояние на данный момент оценивается как стабильное. Остальные пострадавшие от госпитализации отказались и получили медицинскую помощь на месте.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Стоит отметить, что фестиваль огненных шаров — праздник, появившийся в XIX веке. Сейчас фестиваль носит религиозный характер, так как огненные шары считаются даром Будде. На праздник каждый год съезжаются сотни тысяч человек.