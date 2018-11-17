Екатеринбург, 17 ноября, 2018, 15:41 — ИА Регнум. Памятник военным контразведчикам торжественно открыт в Екатеринбурге. Он расположен на аллее у Окружного Дома офицеров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Красноухов ИА REGNUM Памятник военным контрразведчикам

Монумент авторства Константина Грюнберга представляет собой бронзовое изваяние военного разведчика в звании капитана на гранитном постаменте. В левой руке капитана контрразведки — автомат Калашникова, в правой руке — военно-полевая сумка с картами и документами.

Памятник не символизирует конкретного исторического персонажа — по словам участников торжественной церемонии, оказался изображен собирательный образ особистов. Монумент возвели к 100-летию военной контрразведки — праздник будут отмечать 19 декабря.

На открытии присутствовали военные чиновники, ветераны разведок. На церемонии был и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Напомним, пространство у Дома офицеров в Екатеринбурге насыщено военными культурными объектами. На площади рядом со зданием стоят монумент памятник одному из создателей ВДВ «Дяде Васе» Василию Маргелову и «Черный тюльпан» — мемориал погибшим советским воинам-интернационалистам в Афганистане и российским военнослужащим в Первой и Второй чеченских войнах. Также у памятника Маргелову стоит копия БМД-1 в память о Герое Советского Союза Юрии Исламове.