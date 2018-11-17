Тайбэй, 17 ноября, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Американская компания Intel намерена сократить производство процессоров для розничного рынка на 2 млн единиц в четвертом квартале 2018 года. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на источники в отрасли.

JiahuiH Intel

Источники в отрасли микропроцессоров в Тайване сообщили специализированному региональному изданию, что компания Intel перераспределяет производственные мощности в четвертом квартале 2018 года.

Intel намерена сократить производство процессоров для самостоятельно собираемых компьютеров с 8 до 6 млн в квартал. Также будет сокращено производство процессоров для видеокарт.

Это приведет к сокращению поставок материнских плат от производителей Тайваня на 10−20%.

Ожидается, что освободившиеся мощности Intel использует для наращивания производства процессоров для ноутбуков и серверных процессоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре эксперты прогнозировали рост доли компании AMD на рынке микропроцессоров на фоне неудач Intel.

Проблемы Intel связаны с переходом к производству процессоров на базе 10-нанометрового технологического узла. В первых партиях 10-нм процессоров для ноутбуков оказался высокий процент брака, что заставило компанию сдвинуть сроки перехода к новому техпроцессу.