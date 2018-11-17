Монако, 17 ноября, 2018, 15:28 — ИА Регнум. Нападающий футбольной сборной Колумбии и клуба «Монако» Радамель Фалькао намерен покинуть клуб, за который он выступает в настоящее время, сообщает 17 ноября испанская газета Marca.

(сс) Вячеслав Евдокимов Радамель Фалькао

По информации издания, агенты 32-летнего форварда в настоящее время рассматривают вариант перехода колумбийского игрока в другой клуб. Также сообщается, что несколько дней назад услуги Фалькао были предложены мадридскому клубу «Реал», который считает, что его передней линии необходимо усиление. В испанском клубе приняли предложение агентов Фалькао к сведению, однако с ответом торопиться не собираются.

Отметим, колумбийский игрок вернулся в «Монако» в 2016 году после двухлетнего участия в английской премьер-лиги в качестве игрока клубов «Манчестер Юнайтед» и «Челси». В текущем сезоне Фалькао провел за «Монако» 14 игр, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.