Саратов, 17 ноября, 2018, 15:17 — ИА Регнум. Генеральный директор футбольного саратовского клуба «Крылья Советов» Виталий Шашков дал свой комментарий по поводу решения РФС о возложении расходов на установку и эксплуатацию систем видеопомощи арбитрам (ВАР) на РПЛ и футбольные клубы. Его мнение по этому поводу приводит 17 ноября «Спорт-экспресс».

Satory2001 Стадион «Самара Арена»

По словам Шашкова, «Крылья Советов» за внедрение системы ВАР, так как она снизит к минимуму ошибочность ключевых решений судей. Что сделает российский футбол более прозрачным и, возможно, привлечет к нему новых спонсоров. При этом его клуб не готов взять на себя установку такой системы самостоятельно из-за её дороговизны. Причем даже в объеме 50% это непомерная нагрузка на клуб и потому команда готова взять на себя расходы на установку системы ВАР только в какой-то меньшей чем половина стоимости доле, заключил Виталий Шашков.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор красноярского футбольного клуба «Енисей» Денис Рубцов высказался за установку системы ВАР за счет РПЛ и футбольных клубов.