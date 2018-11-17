Порт-Морсби, 17 ноября, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Вести себя с другими открыто и честно, при этом ставя свою страну превыше всего, — так, по мнению вице-президента США Майка Пенса, выстраивает его страна свою политику. Делясь в «Твиттере» своим видением ситуации, Пенс пишет:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

«Не принимайте внешний долг, который сможет поставить под угрозу ваш суверенитет. Защищайте свои интересы. Сохраняйте свою независимость. И так же, как Америка, всегда ставьте свою страну на первое место».

Пенс также уверен, что США всегда предлагают лучший вариант, не ставят под угрозу чужую независимость, ведут себя «открыто и честно» и не предлагают жестких ограничений или «одностороннего пути»:

«Когда вы сотрудничаете с нами, то и мы сотрудничаем с вами, и мы все преуспеваем».

Как сообщало ИА REGNUM, вероятно, Дональд Трамп сомневается в лояльности Майка Пенса, и его советники предполагают раздраженность президента своим заместителем.

Тем не менее Трамп заявил, что предложит Пенсу пойти вместе с ним на выборы президента США в 2020 году в качестве кандидата в вице-президенты.