Галифакс, Канада, 17 ноября, 2018, 15:15 — ИА Регнум. Ученые из Университета Дэлхаузи (Канада) обнаружили новый вид микробов из царства гемимастиготов. Об этом сообщает Phys.org.

mmmCCC Микробы

Гемастиготы известны биологам с XIX века, но только новое исследование позволило установить, насколько сильно они отличаются от других эукариотов.

Новых микробов обнаружила Яна Эглит из университета в Галифаксе (Новая Шотландия, Канада), проводившая раскопки в местном парке. Изучая собранные микробы под микроскопом, Эглит обратила внимание на движение жгутиков. Они двигались случайным образом без всякой координации, что позволило предположить, что микробы относятся к редкому царству гемастиготов.

Впервые обнаруженные микробы представляют собой одноклеточные организмы длиной около 0,02 мм. Они перемещаются с помощью специальных жгутиков и питаются другими микробами. Из-за хищного поведения микробы получили название Hemimastix kukwesjijk в честь людоеда из фольклора микмаков (местный индейский народ).

Ученые сообщили, что им удалось развести обнаруженных микробов и продолжить исследования. Они считают, что это позволит лучше понять раннюю историю эволюции жизни на Земле.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года ученые из университета Висконсина в Мэдисоне (США) обнаружили в окаменелостях следы микробов, чей возраст составляет около 3,5 млрд лет.