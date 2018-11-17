Лондон, 17 ноября, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Директор лондонского футбольного клуба «Арсенал» Рауль Санллехи подтвердил информацию о том, что топ-клубы Европы обсуждали возможность создания футбольной Суперлиги. Беседу с ним 17 ноября опубликовало издание FourFourTwo.

John Fischer Футбол

Как сообщил FourFourTwo Рауль Санллехи, такое обсуждение велось от имени его клуба ввиду того, что «Мы должны быть уверены, что «Арсенал» всегда в курсе того, что может произойти с футболом в будущем». Также директор лондонского «Арсенала» отметил, что создание Суперлиги не произойдет в ближайшей или среднесрочной перспективе, потому что у всех клубов есть соглашение с УЕФА. Однако, по словам Санллехи, он знает, что ждет европейский футбол в будущем.

При этом директор «Арсенала» подчеркнул, что в этих переговорах нет ничего секретного, как это пытались представить журналисты. И хотя и существует документ, в котором указано название его команды и других, участвовавших в таком обсуждении, однако это только проект, а не соглашение. Поэтом под ним не стоит никаких подписей.

Отметим, ранее издание Football Leaks сообщило, что 16 европейских футбольных топ-клубов планируют создание закрытой футбольной Суперлиги, которая будет призвана собою заменить УЕФА.