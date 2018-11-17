Якутск, 17 ноября, 2018, 14:51 — ИА Регнум. Восемь человек унесло на льдине в море Лаптевых с острова Большой Ляховский в Булунском районе Якутии. Об этом сообщает 17 ноября ГУ МЧС РФ по Республике Саха.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Сообщается, что все восемь человек занимаются разведением оленей на острове Большой Ляховский. Они работают в сельскохозяйственном кооперативе «Мултук».

Сегодня утром оленеводы выехали на рыбалку. Позднее они связались с главой кооператива «Мултук» и сообщили информацию о том, что льдину, на которой они находятся, оторвало и несёт в море. Рыбачившим удалось передать координаты своего местонахождения.

На данный момент организованы поисково-спасательные работы спасателями Якутского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России филиал ФГКУ «ДВРПСО МЧС России» совместно с Министерством обороны.

Напомним, что ЧП с людьми, которых унесло на льдине — не редкость в Якутии. Так ИА REGNUM сообщало о спасении трёх охотников с крыши унесённого льдами дома. В ожидании помощи люди провели почти сутки на крыше дрейфующей на льдине охотничьей избы.