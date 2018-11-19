Минск, 20 ноября, 2018, 02:30 — ИА Регнум. Прошедшая в Минске Мюнхенская конференция по безопасности показала падение интереса стран-участниц к этой площадке. Почему тенденция на понижение роли Минска становится всё очевиднее и что это означает для руководства Белоруссии, рассказывает редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

President.gov.by Александр Лукашенко на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, 31 октября 2018 года

Имеющие реальный политический вес европейцы решили дружно проигнорировать последнюю минскую конференцию. Говорит это только об одном — Минск уже не воспринимается как место принятия важных решений, что подтверждается и тем, что ни одного важного заявления в ходе конференции или по ее завершению так и не было сделано. Можно считать случившееся крупным провалом белорусского МИДа, не справившегося с задачей повышения международного авторитета страны.

А вот засилье в Минске американских советников говорит о многом, в том числе — Белоруссия не справляется с задачами управления ни по внешней проблематике, ни, что самое тревожное, по внутренней. В таких условиях вполне может случиться «передача на аутсорсинг» важных функций государства, торговля самостоятельностью страны за финансовые подачки. И похоже, что этот процесс в Белоруссии уже запущен.

Читайте статью Мюнхен в Минске — новая площадка для торга РФ и США и другие публикации Юрия Баранчика о белорусской политике.