Новгородская область, 17 ноября, 2018, 14:23 — ИА Регнум. В Пестовском районе Новгородской области сегодня, 17 ноября, сгорел фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, о пожаре в деревне Абросово, где находилось медицинское учреждение, стало известно около 5 часов утра.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

К прибытию пожарных расчётов у здания ФАПа обрушилась кровля, в результате пожара он сгорел целиком.

«Фельдшерско-акушерский пункт работает в будние дни, без круглосуточного дежурства персонала. Погибших и пострадавших нет», — сообщили в ГУ МЧС России по Новгородской области.

Причины и ущерб от пожара устанавливаются. Известно, что медицинское учреждение располагалось в здании из цементно-стружечных плит, было электрифицировано, отопление также было электрическим.