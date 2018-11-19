Токио, 20 ноября, 2018, 00:41 — ИА Регнум. Заявление тогда еще кандидата в президенты Дональда Трампа, сделанное два года назад, о том, что у Японии и Южной Кореи хватает средств и для самостоятельного поддержания обороноспособности, до сих пор вызывает массу комментариев. Собираются ли военные США уходить из перечисленных стран, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Политика Трампа направлена на усиление экономической мощи США, отсюда понятны его претензии к богатым союзникам, которых он по всему миру вынуждает раскошелиться на дорогостоящие заказы американского оружия. Но говорить о том, что американское присутствие в виде военных баз в этих странах будет отменено или хотя бы ослаблено, не приходится. При этом Япония, взяв курс на усиление собственной военной мощи, старается стать для Штатов не просто территорией размещения баз, но полноценным военным союзником. Такой вывод напрашивается как из факта заключения между Токио и Вашингтоном в 2016 году договора «о коллективной обороне», так и интенсивных военно-технических исследованиях, предпринимаемых Японией.

Тем не менее американский президент в своих заявлениях по поводу укрепления дружбы с Японией уже не раз упоминал необходимость подкрепить эту дружбу уступками со стороны японской торговли с США. Какой же «оплаты услуг» добивается Дональд Трамп от своего тихоокеанского вассала?

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