Москва, 17 ноября, 2018, 14:11 — ИА Регнум. Поставки газа по газопроводу «Северный поток» были временно прерваны в ночь на 17 ноября. Об этом сегодня сообщила пресс-служба компании-оператора газопровода Gascade.

Nord-stream.com Газопровод «Северный поток»

Сообщается, что работа газопровода прервалась на некоторое время из-за нарушения электроснабжения. Причиной стал сбой в электросети в германском Грайфсвальде, который произошел в шесть утра по московскому времени.

Специалисты компании предприняли все необходимые меры по восстановлению транспортировки газа по трубопроводу.

На данный момент поставки газа по «Северному потоку» восстановлены в полном объеме.