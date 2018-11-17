Дакка, 17 ноября, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Оппозиция Бангладеш в очередной раз обвинила правящую партию «Авами лиг» («Народная лига») в попытках саботировать избирательный процесс. По сообщению бангладешского новостного издания «Протхом ало», лидеры оппозиционной «Националистической партии Бангладеш» (НПБ) сообщили о том, что правительство стремится не допустить до выборов наиболее сильные партии из рядов оппозиции.

Nahid Sultan & Saiful Aopu Национальная ассамблея. Бангладеш

Вице-председатель НПБ Шамсуззаман Дуду заявил, что силы полиции провоцируют участников мирных митингов «Националистической партии Бангладеш» для того, чтобы обвинить оппозицию в дестабилизации ситуации в стране. Соратник Дуду Абдулла Аль Номан потребовал, чтобы правительство обеспечило одинаковые условия участия в выборах для всех политических сил. Он также подчеркнул, что НПБ примет участие в выборах несмотря на все препятствия, созданные «Авами лиг».

Всеобщие парламентские выборы пройдут в Бангладеш 30 декабря 2018 года. Оппозиционный альянс «Национальный единый фронт» («Джатия ойкия фронт») требует переноса даты выборов на один месяц для того, чтобы обеспечить беспристрастность избирательного процесса.