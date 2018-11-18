Аддис-Абеба, 18 ноября, 2018, 20:38 — ИА Регнум. На пресс-конференции генеральный директор индийской компании Trident Group Limited Навел Джиндал сообщил, что его компания заинтересована в создании на территории Эфиопии предприятия, которое будет производить экологически чистую копировальную и писчую бумагу Trident. На реализацию этой цели компания выделит до 200 млн долларов. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana TV.

Dan Taylr Листы бумаги

Компания Trident выпускает экологически чистую бумагу из материалов сельскохозяйственных отходов. Генеральный директор отметил, что Trident предлагает уникальное преимущество сохранения лесонасаждений за счет использования при создании экологически чистой копировальной бумаги аграрных отходов, которые фермеры ранее сжигали, загрязняя атмосферу, а теперь смогут сдавать на фабрику, получая за это вознаграждение. Он отметил, что такой производственный процесс компании Trident сохраняет более 1,5 миллиона деревьев в год, которые были бы использованы для производства бумаги.

По словам г-на Джиндала, потребление бумаги на душу населения в Эфиопии остается крайне низким — 2,5 килограмма в год — в сравнении со средним мировым показателем в 55 килограммов.