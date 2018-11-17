Хартум, 17 ноября, 2018, 16:03 — ИА Регнум. Председатель Совета Министров Межправительственного органа по вопросам развития (МОВР) Уоркнех Гебейеху, в рамках проведения Советом 66-ой внеочередной сессии, похвалил правительства Сомали и Южного Судана за реализацию реформ, позволивших стабилизировать политическую ситуацию в странах. Председатель заявил, что Сомали и Южный Судан под руководством МОВР принимают меры, которые позволят добиться большей интеграции и стабильности на Африканском Роге. Об этом сообщило 16 ноября эфиопское новостное агентство Ethiopian News Agency.

Navy.mil Аденский залив

Упомянув о роли, которую МОВР сыграл в обеспечении устойчивого мира в Восточной Африке, г-н Гебейеху отметил, что Южный Судан и Сомали ответственно подошли к реализации своей части договоренностей, достигнутых с МОВР. Председатель высоко оценил действия южносуданских партий в достижении согласия и решении объявить мир друг другу, обеспечив тем самым стабильность в стране и процветание народа. Он также отметил освобождение заключенных и торжественное заключение мира между партиями, которое состоялось в Джубе в присутствии президента Эфиопии г-жиСахлеуорк Зэуде.

Специальный посланник МОВР в Сомали Мохаммед Али Гуйо в свою очередь отметил, что Сомали имеет реальную возможность перейти к институциональному строительству и восстановлению экономики. Возобновление рейсов эфиопской национальной авиакомпании в Могадишо стало первым шагом к восстановлению институционального порядка.

Представители ООН, Европейского и Африканского Союзов, которые также присутствовали на совещании, пообещали оказать содействие реализации инициатив Совета Министров МОВР.