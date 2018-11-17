Токио, 17 ноября, 2018, 16:46 — ИА Регнум. Книга Ёко Тавада «The Emissary» удостоилась Национальной книжной премии за лучшую переводную литературу. Тавада, которая на данный момент проживает в Германии, выразила свою благодарность в ходе беседы с журналистами в Университете Васэда, Токио. По информации японского информационного агентства «Джиджи», Национальная книжная премия — одна из самых известных литературных премий в США. «Пользуясь случаем, я хочу передать сообщение о том, что Соединенным Штатам необходимо учитывать и другие страны, в то время как политика администрации президента США Дональда Трампа поступает наоборот», — добавила писательница.

manfred.sause@volloeko.de Ёко Тавада

Ёко Тавада родилась в Токио в 1960 году. После окончания университета она переехала в Германию. Она пишет книги на японском и немецком языках. В 1993 году была удостоена престижной премии Акутагава за роман «Inumukoiri», а в 2011 — премии имени Нома за «Yuki no Renshusei». «The Emissary» — это роман-дистопия, где рассказывается о пожилом мужчине и его правнуке и их жизни после землетрясения и цунами в Японии в 2011 года.