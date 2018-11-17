Токио, 17 ноября, 2018, 20:24 — ИА Регнум. На парламентской сессии глава министерства по кибербезопасности Японии Ёситака Сакурада признался в «компьютерной неграмотности». И это несмотря на то, что он курировал проведение мероприятий, направленных на предотвращение хакерских атак в преддверии Олимпийских Игр в Токио 2020.

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По информации японской новостной газеты «Асахи Симбун», Сакурада был избран на этот пост после кадровых перестановок в новом кабинете премьер-министра Синдзо Абэ. «Когда я стал самостоятельным и независимым в 25 лет, я всему обучил своих секретарей и помощников. И никогда не использовал компьютер», — признался Сакурада.

«Я не понимаю, как человек, отвечающий за кибербезопасность страны, может не знать, как пользоваться компьютером», — раскритиковал главу депутат Масато Имаи.