Нью-Дели, 18 ноября, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Президент партии Индийский национальный конгресс (ИНК) Рахул Ганди, обращаясь к участникам митинга в поддержку своей предвыборной компании, назвал демонетизацию крупнейшим скандалом в истории независимой Индии. Он также добавил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди стремится отобрать последние деньги у многочисленных бедняков, а затем отдать эти деньги небольшой группе богачей.

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По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», в ходе своего выступления Рахул Ганди также заявил, что действующий премьер-министр не справляется с задачей защитника государства и не способен бороться с коррупцией. Также он обвинил Нарендру Моди в отказе от сделки с Dassault Aviation and HAL по поставке 126 боевых самолетов стоимостью 73 миллиона долларов США за штуку без уведомления индийских военно-воздушных сил и министра обороны Индии Манохара Паррикара.

Кроме того, Рахул Ганди возложил вину на правительство Нарендры Моди за то, что таким бизнес-преступникам как Нирав Моди, Мехул Чокси и Виджай Мальйа удалось покинуть страну и остаться безнаказанными, из-за чего сегодня страдают простые граждане.